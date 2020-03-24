Россияне назвали самую важную поправку в Конституцию

Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что подавляющее большинство россиян (95 процентов) считают наиболее важной поправкой в Конституцию России обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания.

Также согласно результатам опроса для 93 процентов опрошенных важна поправка, касающаяся признания детей приоритетным направлением государственной политики и обязательного предоставления им социальной поддержки.

Также большой процент опрошенных (92) отметили важность поправок о защите и сохранении уникального природного многообразия России, гарантий адресной соцподдержки и индексации социальных выплат, а также обязательной ежегодной индексации пенсий.

Подавляющее большинство респондентов согласилось и с многими другими поправками в Основной закон, а вот поправки, касающиеся расширения полномочий Совета Федерации и Государственной Думы поддержало менее половины опрошенных (47 процентов).

Ранее ЦИК рассказал, каким будет голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Голосование должно состояться 22 апреля, но, как ранее отметил президент России, только в том случае, если позволит ситуация с коронавирусом COVID-19.