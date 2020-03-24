Два российских ракетоносца пролетели над Японским морем и Тихим океаном

Пара российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнила плановый полет над нейтральными водами Японского моря и Тихого океана. В общем боевые самолеты провели в воздухе девять часов, сообщает агентство ТАСС.

Экипажи Ту-95МС строго соблюдали все международные нормы, уточнили военные. На некоторых участках маршрут их сопровождали истребители Воздушных сил самообороны Японии.

Ту-95МС – один из крупнейших боевых самолетов в мире. Взлетный вес этого стратегического ракетоносца достигает 185 тонн, предельная скорость полета — до 830 километров в час. Основное вооружение – высокоточные крылатые ракеты Х-101.