Симеоне оказался богаче Гвардиолы, Клоппа и Моуринью

Пока футбольный сезон в Старом и Новом Свете приостановлен, журналисты начали составлять разного рода рейтинги, касающиеся игроков и тренеров. Изучив доходы лучших футбольных наставников Европы, пресса выявила самого богатого из них: это Диего Симеоне.

Несмотря на то, что мадридский "Атлетико" под его руководством ничего значимого в последнее время не выиграл, Симеоне по заработанным деньгам обогнал клуб более успешных европейских тренеров. За сезон-2019-2020 испанец заработал 40,5 млн евро и это больше: чем у кого бы то ни было.

Второе место занял наставник итальянского "Интера" А6нтонио Конте, которому эксперты издания France Football приписывает годовой доход в размере 30 млн евро. Третьим в рейтинге стоит испанский тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, заработавший 27,5 млн евро.

Интересно, что в тройку лучших не попал лучший тренер клубного футбола – немец Юрген Клопп, который вместе со своим "Ливерпулем" выиграл в прошлом сезоне Лигу чемпионов, а в этом уверенно лидирует в премьер-лиге Англии.

Нет в списке и португальца Жозе Моуринью, который после "Манчестер Юнайтед" возглавил "Тоттенхэм Хотспур", отсудив у "дьяволов" значительную неустойку за досрочное расторжение контракта. Впрочем, при анализе учитывалась не только зарплата, но и бонусы, и доходы от имиджевых прав, а с этим у сеньора Жозе в последнее время неважно.