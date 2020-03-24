Женщину едва не накрыло сошедшей с крыши лавиной в Якутске

Сход снега с крыши бывшей школы в Якутске чуть не привел к трагическим последствиям — коммунальная лавина едва не накрыла проходившую мимо женщину. Очевидец снял на видео момент "обильного снегопада".

Инцидент произошел около полудня по местному времени (примерно шесть часов утра по Москве) 24 марта. На кадрах видно, как с крыши четырехэтажного здания сходит настоящая лавина. В это время мимо проходила женщина, которую, как и припаркованные рядом машины, накрыло белыми клубами.

Пешеход бросилась в сторону от здания бывшей школы, судя по всему, она не пострадала.