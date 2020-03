Моуриньо стал волонтером. Тренер "Тоттенхэма" помогает жителям Лондона

Главный тренер лондонского футбольного клуба Жозе Моуриньо занялся благотворительностью, пока английская премьер-лига находится на паузе. Португалец оказывает помощь пожилым людям, находящимся на карантине.



57-летний наставник "шпор" решил не отсиживаться дома из-за карантина и присоединился к благотворительной организации Age UK, сообщает Евроспорт.Ru. Моуриньо сам упаковывал и развозил продукты и медикаменты возрастным жителям того района, в котором находится тренировочная база "Тоттенхэма".



Напомним, что в Великобритании пожилым людям рекомендовано уйти на карантин длительностью минимум в 12 недель. Это связано с распространением коронавируса. По этой же причине в Англии прерван предварительно до 30 апреля и футбольный чемпионат.

Jose Mourinho spent his day delivering essential goods to the elderly who are struggling due to the coronavirus, class act 👏



(via @loveurdoorstep, @age_uk_enfield) pic.twitter.com/HmUlT0F6aJ