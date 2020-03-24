Минтруд: денег в ФСС хватит на все соцобязательства, в том числе на больничные листы

Бюджет Фонда социального страхования (ФСС) устойчивый, все социальные обязательства, в том числе по новому порядку оплаты листов нетрудоспособности для людей на карантине, выполнят в полном объеме, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Бюджет ФСС полностью профинансирован, в нем учтены также переходящие остатки денег с 2019 г. Этого объема ресурсов вполне достаточно для выполнения всех социальных обязательств, отметил Котяков сообщает "Интерфакс".

Россияне, побывавшие за рубежом и не имеющие признаков ОРВИ, могут оформить больничный удаленно, поскольку таким гражданам предписан двухнедельный карантин (самоизоляция).

Гражданин может зайти на сайт ФСС, авторизоваться через сайт госуслуг, заполнить электронную форму на получение больничного. Система предложит загрузить копии паспортов с отметками о пересечении границы и проездных документов.

Деньги по такому больничному листу перечислят на банковскую карту гражданина двумя частями — на пятый-седьмой день после открытия листа и в конце больничного срока (14-й день).

Однако если гражданин имеет признаки заболевания после возвращения из-за рубежа, ему необходимо обратиться к врачу и оформить больничный через медицинскую организацию (больницу).

В России с 20 марта обработали 6,7 тыс. заявлений на электронные больничные. Больше всего заявлений подают в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе.