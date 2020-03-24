Закрытие фитнес-залов не повод расслабляться: клиенты осваивают онлайн-тренировки

В Подмосковье закрылись все фитнес-центры и бассейны. Это связано с профилактикой коронавируса. Несколькими днями ранее на карантин ушли и все столичные спортивные клубы. Но клиенты бросать занятия не собираются и теперь осваивают домашние онлайн-тренировки под присмотром инструктора.

Для занятия йогой теперь нужен не только коврик, но и камера со штативом. В этой сети фитнесс-клубов придумали проводить занятия из других городов, где карантин пока не объявлен. Тренер в Сочи — клиенты в Москве.

У многих тренеров был опыт персональных онлайн-занятий с клиентами. Но чтобы был массовый курс в режиме прямого эфира — такое впервые. В фитнесс центре говорят, что это новый опыт, который может пригодиться и после карантина.

"Мы это анонсировали в Instagram и заметили очень высокую активность, очень большое количество благодарностей, что мы на это идем — огромное количество новых подписчиков", — говорит тренер Илья Лобков.

"Порядка 400 человек подключились к занятию. Наши клиенты успешно из дома или из других локаций могут получать свои тренировки по расписанию, которое выложено у нас на сайте", — рассказывает Александр Мартынов, руководитель сети фитнес-клубов.

Виктория к трансляции подключилась одной из первых. Онлайн-тренировка началась в такое же время, в какое должна была быть в клубе — в 8:30 утра.

"Не надо ничего с собой носить, проснулся, поставил и занимайся у себя дома", — радуется Виктория Шалафаева, клиентка фитнес-клуба.

Кто-то призывает проводить тренировки на улице. Любая спортивная площадка во дворе может на время заменить фитнес-клуб. Но здесь занятия, по понятным причинам, не могут быть массовыми.

"Свежий воздух, лес, спокойствие, малое количество людей, солнце. Не так душно, как в зале", — отмечает Никита Голяков.

Ну, а в московских фитнес-клубах пока царит тишина. Пока клиентов нет, все тренажеры нужно тщательно продезинфицировать, чтобы не оставить вирусу ни малейшего шанса. Этот спортивный центр на Ангарской улице тоже закрыл свои двери в конце прошлой недели. Каждого клиента оповещали персонально.

"Всем разослали СМС — это огромная клиентская база. Также делали и другие фитнес-клубы, делали объявления в соцсетях в страничках в аккаунтах. Объяснили, что мы за свой счет продлим им клубное членство на абсолютно бесплатной основе", — говорит Евгений Шатров, управляющий фитнес-клубом.

Правила касаются также всех аквапарков и бассейнов. Водный комплекс "Лужники" тоже опустел. Все клиенты, которые купили билеты, могут сдать их или обменять на другие даты. В сообщении Роспотребнадзора говорится, что руководители всех объектов физической культуры вне зависимости от ведомственной принадлежности обязаны прекратить допуск посетителей. За нарушение — административная ответственность. Режим закрытых дверей будет действовать до особого распоряжения главного санитарного врача столицы.