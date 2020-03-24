Нижегородские мосты сковали многокилометровые пробки

Мосты Нижнего Новгорода скованы многокилометровыми пробками. Ситуацию осложняет еще и то, что из-за оползня, произошедшего на Похвалинском съезде. Проезд в этой районе закрыт, а общественный транспорт отправлен по другому маршруту через Метромост, передает ГТРК "Нижний Новгород".

Из-за неожиданного похолодания, снегопада и плохой видимости на многих участках возле нижегородских мостов произошли ДТП. Кроме этого, участки некоторых трасс в верхней части города закрыты, так как там проводятся дорожные работы. В совокупности из-за всех этих факторов скорость движения на нижегородских переправах приблизилась к пешеходной.