Доктор Мясников о враче, скрывшей заражение коронавирусом: она профнепригодна

Главный внештатный специалист ставропольского минздрава Ирина Санникова стала фигурантом уголовного дела из-за того, что по возвращении из Испании не стала соблюдать карантин, введенный на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Этот случай в эфире канала "Россия 24" прокомментировал врач и телеведущий Александр Мясников.

"У нас есть врачи, которые просто профессионально непригодны. Она (Санникова – ред.), наверное, тоже из таких, – сказал Мясников. – Наверное, это низкий уровень профессионального образования".

По словам врача, сегодня не только российское законодательство, но и законы многих других стран предусматривают ответственность за сокрытие болезни.

"Это уголовное преступление и влечет за собой тюремный срок", – подчеркнул Мясников.

Ранее Мясников рассказал, что сегодня самолеты – такие же распространители вируса, какими в Средние века были крысы, распространяющие чуму. По его словам, пока люди будут летать и пока не будут введены ограничения на полеты, коронавирус будет распространяться.

Что касается Санниковой, у которой после возвращения из Испании диагностировали коронавирус, то в ее отношении возбудили дело по двум статьям: "Халатность" и "Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей".