"Паромщица": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

На телеканале "Россия 1" начинается премьерный показ сериала "Паромщица".

Фильм рассказывает о семье Титовых, которая возвращается из Москвы в родной город Излучинск. Новая жизнь и столько планов, которым, увы, не суждено сбыться. У Титовых начинается конфликт с местными жителями. Неожиданно в городе убивают паромщика. В его смерти обвиняют главную героиню Надежду, которую играет Глафира Тарханова. Женщина попадает в тюрьму на долгие шесть лет.

Пока Надя находится в заключении, ее жизнь рушится: умирает отец, муж уходит к лучшей подруге, а сын-подросток отказывается от нее и называет мачехой. Выйдя из тюрьмы, Наде приходится устроиться на работу паромщицей на то самое судно, которое сломало ей жизнь. Но Надя ничего не забыла: она хочет вернуть сына, доказать свою невиновность и выяснить, кто ее подставил.

Главные роли в проекте исполнили Глафира Тарханова, Александр Ратников, Александр Пашутин и другие.

"Никто из нас не знает, к чему приведет нас судьба, что случится завтра. И с моей героиней как раз и происходит то, чего она ожидать никак не могла. У нее есть ребенок, ради которого она на все готова", — говорит Тарханова.

Смотрите сериал "Паромщица" на телеканале "Россия 1" с 30 марта в 21:00.