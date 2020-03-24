Футболиста назвали лучшим игроком матча, а потом обвинили в "договорняке"

В чемпионате Белоруссии по футболу продолжаются разбирательства по скандалу с договорными матчами, в которых присутствует российский футболист Дмитрий Айдов. Он сдал два матча за 22 тысячи долларов.



Айдов выступал в футбольном клубе "Гомель" в 2017 и 2018 годах. В свой первый же сезон россиянин и "отличился" в двух встречах: против БАТЭ (0:3), и брестского "Динамо" (0:6), сообщает Прессбол. За сдачу первой игры он получил 12 тысяч долларов, за вторую — 10 тысяч.



Остается неизвестным, распределялись ли эти деньги внутри команды или Айдов получил сумму полностью. Примечательно, что по итогам встречи "Гомеля" против "динамовцев" болельщики признали россиянина лучшим игроком матча.



На данный момент, Айдов выступает уже на любительском уровне, защищая цвета нижегородского "Локомотива-НН".