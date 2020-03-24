Обсуждение проекта трассы М-12 перенесено из-за коронавируса

Заседание экспертного совета, посвященное строительству трассы М-12, перенесено из-за режима повышенной опасности в связи с распространением коронавируса. Об этом со ссылкой на компанию "Автодор" сообщает ГТРК "Владимир". Обсуждение планировалось провести 25 марта.

Скоростной автобан Москва — Казань вдвое сократит время в пути между этими городами. В будущем трасса станет частью международного маршрута "Европа — Западный Китай". Как отметили в администрации региона, М-12 сыграет очень важную роль в экономики области.

После принятия решения о строительстве трассы "Автодор" открыл горячую линию. На протяжении целого месяца десятки вопросов пришли из многих районов области. Люди интересовались деталями маршрута, обустройством подъездов к населенным пунктам, вопросами экологии. Проектировщики попытались не оставить без внимания ни один вопрос и пообещали учесть замечания и предложения при утверждении окончательного варианта дороги.

Руководство компании уверено, что новая магистраль пройдет на пользу экономике регионов, через которые будет пролегать, и не помешает жизни людей, живущих в районе ее прохождения.