"Еще гульнем!" Алла Пугачева оптимистично поздравила Буйнова с юбилеем

Народный артист России Александр Буйнов, чья музыкальная карьера началась еще в 1966 году в самодеятельной рок-группе Александра Градского "Скоморохи", 24 марта отмечает юбилей. В это трудно поверить, но ему – 70.

Любимый миллионами артист принимает поздравления не только от поклонников, но и от коллег. В своем "Инстаграме" Буйнова поздравила и Примадонна российской эстрады.

"Еще гульнем! " — написала Алла Пугачева под их с Александром Буйновым совместным снимком.

Александр Буйнов записал около 20 музыкальных альбомов. Его самые известные песни: "Падают листья", "Пустой бамбук", "Горький мед", "Люди встречаются", "Я знал любовь", "Посидим-помолчим" и десятки других любимы слушателями разных поколений.