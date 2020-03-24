ВОЗ: коронавирусом в мире заболели 335 тысяч, и эта цифра значительно вырастет

В мире общее число заболевших новым коронавирусом превысило 335 тысяч человек, более 14,5 тысячи скончались, передает РИА Новости.

Как сообщила на брифинге в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, учитывая данные за ночь, эти цифры значительно вырастут.

Харрис отметила, что 85% случаев заболеваний за последние сутки приходятся на Европу и США – 50% от этого количества из Европы и 40% из США.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что столь быстрый рост новых случаев COVID-19 продолжится до тех пор, пока правительства не предпримут более строгие меры для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.