В Новосибирске ребенок попал в больницу с подозрением на коронавирус

В детскую городскую клиническую больницу Новосибирска попал ребенок с подозрением на коронавирусную инфекцию. Недавно он вместе с семьей вернулся из ОАЭ. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на оперативный штаб по коронавирусу.

Всего в учреждении сейчас находятся 6 несовершеннолетних. Все они также недавно прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Ребята уже сдали анализы на наличие инфекции. Медики оценивают состояние пациентов как удовлетворительное.

Кроме того, стало известно, что за последние сутки из больницы был написан один ребенок — его тест показал отрицательный результат.

Напомним, с 24 марта на помощь врачам в регионе отправятся клинические ординаторы из НГМУ. Им выдали сертификаты участкового педиатра или терапевта. К работе привлекут 160 студентов вуза – они будут вести прием и посещать пациентов на дому. Также медикам будет помогать 87 студентов последнего курса медицинского колледжа. Они посетят новосибирцев, которые находятся на домашнем карантине или под меднаблюдением.



В настоящий момент в регионе по рекомендации Минкультуры отменены все массовые мероприятия со зрителями. Все спектакли и концерты будут транслироваться в режиме онлайн.

Отметим также, что в Новосибирске на базе центра фундаментальной и трансляционной медицины СО РАН планируют открыть исследовательскую лабораторию. Об этой идее рассказал врио главы центра Михаил Воевода. В настойки момент разрабатывается концепция проекта. Вечны планируют расширить действующую в центре лабораторию, обновить оборудование и построить отдельный корпус для вирусологических исследований.

Предварительная стоимость проекта составляет несколько млрд рублей. Проектирование центра начнется в Академгородке в 2021 году, в 2022-ом начнутся строительные работы.



Инициатива по созданию нового центра вирусологии связана с пандемией нового коронавируса. Основную нагрузку в изучении COVID-19 принимает сегодня центр "Вектор". Здесь впервые в России были созданы тест-системы по диагностике этой опасной инфекции. Сюда же отправляются анализы пациентов с подозрением на наличие коронавирусной инфекции. Помимо этого, в вирусологическом центре идет активная работа по созданию вакцины.