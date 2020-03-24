Президент Бразилии назвал коронавирус обманом со стороны журналистов

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил своих политических противников и прессу в том, что они целенаправленно обманывают граждан в отношении опасности коронавируса, поскольку Латинская Америка готовится к резкому росту количества смертельных случаев, пишет The Guardian.

Пандемия коронавируса уже унесла почти 15 тысяч жизней по всему миру и, по-видимому, приведет к смертельным случаям в Латинской Америке в ближайшие недели, когда многие региональные правительства закрывают границы и закрывают крупные города в отчаянной попытке ограничить ущерб.

Но Болсонару продолжает сопротивляться таким ограничительным мерам, игнорируя "истерию" средств массовой информации по поводу коронавируса и называя болезнь "небольшим гриппом".

В телевизионном интервью в воскресенье вечером Болсонару снова преуменьшил масштабы пандемии и атаковал губернаторов ключевых штатов, включая Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, которые приказали жителям оставаться дома и ввели карантин.

"Люди скоро увидят, что они были обмануты этими губернаторами и значительной частью средств массовой информации, когда речь заходит о коронавирусе", — сказал Болсонару на фоне сообщений о 25 случаях смерти и 1546 случаях заражения коронавирусной инфекцией в Бразилии.

Болсонару заявил, что волна массовых протестов, которые прошли в воскресенье, была частью заговора, поддерживаемого СМИ, чтобы свергнуть его.

"Это бесстыдная кампания, колоссальная и абсурдная кампания против главы государства… Они хотят свергнуть меня, насколько это возможно", — заявил он.

Два опроса общественного мнения, результаты которых были опубликованы ранее, показали, что большинство населения страны проявляют все большее недовольство поведением Болсонару.