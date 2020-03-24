Взорвавшееся колесо подвело водителя грузовика, перевернувшегося в Твери. Видео

Регистратор очевидца запечатлел момент аварии с переворотом, произошедшей утром во вторник, 24 марта, в Твери.

На записи видно, как КамАЗ вошел в поворот, и в этот момент у него взорвалось правое заднее колесо. Грузовик с песком не удержал равновесие и завалился на бок.

Как сообщают местные СМИ, водитель самосвала получил травмы.