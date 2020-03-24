Пьяный москвич взял в заложники супругу

Бойцам Росгвардии пришлось вскрывать дверь и штурмом брать квартиру на юге Москвы, где подвыпивший мужчина взял в заложники свою супругу. Камера наблюдения зафиксировала подготовку к взятию "укрепления".

Инцидент, как можно судить по записи, произошел ранним утром 24 марта в Шипиловском проезде. По данным ТАСС, владелец квартиры с ножом в руках насильно удерживал свою благоверную и не давал ей выйти на улицу. Что стало причиной размолвки супругов, не уточняется.

Подчиниться требованию правоохранителей 39-летний мужчина отказался, а потому сотрудники Росгвардии вскрыли металлическую дверь и силой заставили "узурпатора" сложить оружие.

Женщина не пострадала. Злоумышленнику предстоит объясняться с полицейскими.