В Брюсселе от коронавируса умер сорокалетний итальянец

Зарегистрирована первая смерть от коронавируса COVID-19 в европейских институтах в Брюсселе. Скончался работающий здесь итальянец, ему было чуть более сорока лет, рассказала в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" шеф европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова.

По ее словам, сейчас все международные структуры думают о том, как отправить иностранных сотрудников домой, чтобы они там отбывали карантин. Но самолеты не летают, небо над Брюсселем совершенно чистое. Даже птиц стало намного больше.

"В Бельгии сейчас очень хорошая погода, некоторые жители по привычке вышли на прогулки в парки, но полиция уже вместо устного предупреждения стала штрафовать на сумму от 26 до 500 евро за неоправданный выход на улицу", — рассказала Анастасия Попова.

Всего число заболевших коронавирусом в Бельгии за минувшие сутки увеличилось на 350 человека и составило почти 4 тысячи человек.

"Бельгийские врачи жалуются министру здравоохранения на то, что у них недостаточно защитных средств, просят дополнительные средства. Но министр признается: максимум, что можно сделать — это продлить карантин еще на 8 недель", — передает корреспондент ВГТРК.

Для противодействия распространению коронавируса жесткие ограничительные меры действуют в Бельгии с 18 марта по 5 апреля.