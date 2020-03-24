Мечта о коне и "33 Алены": Александр Буйнов не верит, что ему 70

В 1980-е песни "Веселых ребят" и, в том числе, Александра Буйнова знала наизусть вся страна, а толпы поклонниц были готовы ради музыкантов знаменитого ансамбля на все.

Однако встретив свою третью жену Алену, он ушел в свободное плавание – начал сольную карьеру. И вновь оказался "на коне" — популярным, востребованным артистом.

Буйнов по-прежнему выглядит стильным, подтянутым, улыбчивым, а его выступления неизменно заражают оптимизмом. Возможно поэтому, как говорит певец в "Судьбе человека", он не верит в то, что ему — 70.

Музыкант признается: все, о чем он в жизни мечтал, сбылось, теперь он хочет только одного: чтобы ему подарили коня.

Свою жену певец часто называет "33 Алены". Именно супруга стала руководителем проекта "Александр Буйнов". Вместе они уже 35 лет, хотя до нее у певца были два брака.

В первый раз он женился на местной алтайской девушке еще в ранней молодости, когда служил в армии, но этот брак продлился недолго.

В Москве "семейная лодка разбилась о быт", жена уехала домой, на Алтай, и супруги развелись. Причем, по телефону.

Не крепким оказался и второй брак. Буйнов, который тогда уже был на пике популярности, признается, что не был верен второй жене, но удерживала дочь Юля.

Встретив Алену, музыкант решился уйти из семьи, поскольку понял, что она - женщина его судьбы. И вместе с ней, действительно, у него началась новая жизнь.

Сейчас, откровенно рассказывая о своих молодых годах, Буйнов с иронией вспоминает о том, как в школе влюблялся в учительниц и из-за одной даже провалился в канализацию.

А вот о встрече с Аллой Пугачевой, в которую он был влюблен, у музыканта особо теплые воспоминания..

Где и когда познакомился Буйнов с Примадонной российской эстрады и какую песню ей посвятил? Действительно ли старший брат приковывал его в юности к ножке рояля и почему?

Кем были его родители? Когда певец получил ожог роговицы и почему стеснялся ходить в очках? Что вспоминает о работе с Александром Градским и жизни "Веселых ребят" на пике популярности ансамбля?

Об этом Александр Буйнов, отмечающий 24 марта 70-летний юбилей, рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".