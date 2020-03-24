Австралиец устроил зажигательные танцы в закрытом из-за COVID-19 зоопарке

Зоопарк австралийского Мельбурна, где из-за пандемии коронавируса COVID-19 ввели ограничение на посещение, начал вести прямые трансляции из вольеров с животными. В кадр попал один из работников зверинца, устроивший там зажигательные танцы.

Мужчине удалось привлечь внимание к зоопарку – он стал настоящей звездой.

Видео с его выступлением публикует, в частности, The Telegraph.

Как сообщалось 17 марта, из-за распространения коронавируса был закрыт для посетителей и Московский зоопарк, однако за некоторыми животными можно наблюдать онлайн.