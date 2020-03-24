Машинист из-за чашки кофе перегородил железнодорожный переезд

В Румынии оживленно обсуждают безответственный поступок машиниста товарного поезда, перекрывшего железнодорожный переезд, чтобы взять себе чашку кофе.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 марта, в румынском поселении Валу-луй-Траян. Машинист остановил поезд, полностью перекрыв дорогу, а затем пошел взять себе чашку кофе, в то время, как многочисленные автомобилисты ждали, когда откроется переезд.

В течение двух суток кадры с бегущим из кафе в локомотив мужчиной со стаканчиком в руках посмотрели несколько миллионов пользователей.

Журналисты румынского издания Ctnews.ro выяснили, что румынская полиция уже заинтересовалась инцидентом и самостоятельно возбудила дело по статье "Препятствие движению на дорогах общего пользования".

Комментарии от компании-перевозчика, которой принадлежит локомотив, не поступали.