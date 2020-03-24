Вирус не пройдет: в России хотят выпустить беспилотник-дезинфектор

Распространение коронавируса заставляет прибегать к серьезным мерам по дезинфекции общественных пространств - а если понадобится, то и городских улиц. Для этого в России могут создать специальный автомобиль с беспилотным управлением, который будет распылять антисептик.



В случае необходимости, беспилотный автомобиль-дезинфектор для санобработки городских улиц можно создать буквально за несколько месяцев. Об этом агентству РИА Новости рассказал представитель НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев. Такой беспилотник для борьбы с COVID-19 не потребует больших финансовых вложений, поскольку все технологии в России уже имеются.



"По сути - это обычный беспилотный автомобиль, оснащенный системой распыления. Машине предстоит двигаться по улице без людей и транспорта, равномерно обрабатывая антисептическим средством улицы", - уточняет собеседник агентства.



Разработать автомобиль-дезинфектор, по мнению Федосеева, в состоянии любая из крупных российских компаний, которые работают с технологиями беспилотного транспорта - например, "Яндекс" или МАДИ.







Хотя предметно таким проектом заинтересовались в НПО "СтарЛайн", которое специализируется беспилотных технологиях, автоматизации и телематике. В компании уже пояснили, что существуют две концепции автомобиля-дезинфектора. В первом случае, поскольку дезинфекция проводится на пустых перекрытых улицах, достаточно лишь создать цифровую модель местности. То есть, уворачиваться от других машин и пешеходов беспилотнику не придется, что упрощается задачу.



Второй из возможных вариантов предусматривает дистанционное управление транспортным средством силами группы операторов. Воплотится ли идея в разработке реальной машины для дезинфекции, покажут время и темпы распространения коронавируса. Однако, как показывает опыт провинции Хубэй, где уличные машины-дезинфекторы уже используются, метод этот - вполне не лишний.

Фото: New China TV