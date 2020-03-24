Оперштаб дал статистику распределения коронавируса по регионам России

В Москве зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как передает канал "Россия 24", в целом по России за прошедшие сутки было зарегистрировано 57 случаев заражения в 14 регионах. В частности, пять случаев отмечено в Санкт-Петербурге, по четыре – в Свердловской и Воронежской областях, три случая в Башкирии, по два случая – в Липецкой, Орловской и Ленинградской областях, а также в Приморье.

По одному случаю заражения отмечено в Калужской, Волгоградской и Самарской областях, в Чечне и Татарстане.

Общее число зараженных в РФ за сутки увеличилось с 438 до 495 человек.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число подхвативших коронавирусную инфекцию по всему миру увеличилось до 355 тысяч человек. 14,5 тысячи скончались от заболевания, вызванного вирусом. При этом по данным Роспотребнадзора, на 24 марта, общее число заболевших составляет почти 380,5 подтвержденных случаев.