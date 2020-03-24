ВВП Украины может сократиться в 2020 году на 5%

ВВП Украины при оптимистическом сценарии распространения коронавируса может сократиться в 2020 г. на 5%, заявила замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

При этом властям сложно строить макроэкономические прогнозы, поскольку обстановка меняется каждый день, пояснила Ковалив, сообщает "Интерфакс".

Между тем президент Украины Владимир Зеленский поставил перед Национальным банком Украины (НБУ), Минфином и Минэкономики Украины задачу разработать программу кредитных каникул для бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Зеленский заявил о необходимости внесения изменений в законодательство об уголовной ответственности за незаконный вывоз медицинских товаров.

К 24 марта на Украине заразились коронавирусом 84 человека.