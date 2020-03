Для выявления неправды в WhatsApp появится "детектор фейков"

Принадлежащий Facebook WhatsApp тестирует функцию, которая должна помочь пользователям отличить правду от дезинформации. Бороться с фейками в мессенджере будет встроенная функция интернет-поиска.

Некоторые пользователи уже обнаружили у себя в приложении эту возможность. Реализована она в виде значка поиска, появляющегося рядом с пересланными сообщениями - именно так чаще всего распространяются в мессенджер фейки.

WhatsApp seems to have added a search icon next to Forwarded messages to directly search with the content of the forward on Google - fake messages that have been called out, usually show up on top.



Decent move. pic.twitter.com/u0DFnaj2Bi