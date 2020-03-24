Лучший бомбардир чемпионата Италии может сменить "Лацио" на "Наполи"

Итальянский футбольный клуб "Наполи" намерен включиться в борьбу за лучшего бомбардира чемпионата Италии Чиро Иммобиле. 30-летний игрок забил за римский "Лацио" в нынешнем сезоне 27 голов.



Накануне римские "орлы" предложили Иммобиле продлить действующее соглашение до лета 2024 года с зарплатой в четыре миллиона евро в год, сообщает Football HD. Однако теперь переманить футболиста готовы в Неаполе.



Спортивный директор "партенопейцев" Кристиано Джунтоли является большим поклонником таланта итальянца и уже летом готов сделать его игроком "Наполи". Агент Иммобиле Алекссандро Моджи считает, что это может повлиять на дальнейшую карьеру его клиента.