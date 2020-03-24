Петербургские мосты начали готовить к навигации. Сейчас специалисты проводят технологическую разводку, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Таким образом, проверяется готовность конструкций.

В ночь на 24 марта были подняты Литейный, Троицкий, Сампсониевский, Володарский и Тучков мосты. Невзирачя на довольно холодную погоду, посмотреть на это собралось много зрителей. Нынешней ночью будут разводить Большеохтинский и по второму разу Троицкий и Благовещенский мосты.

Сообщается, что стартует сезон навигации в городе на Неве 10 апреля. До этого мосты будут разводить еще более пятидесяти раз. Больше всего "тренировок" предстоит Литейному — ему предстоит 14 разводок.