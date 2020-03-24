Коронавирус в Великобритании: что заставило Джонсона ввести жесткий карантин

Великобритания очень долго шла к введению карантина — отрезала хвост собаке по частям. Но произошла ситуация, когда дальше тянуть невозможно. Поэтому Джонсон выступил с жестким заявлением. Так в эфире "60 минут" собкор ВГТРК в Лондоне Александр Хабаров прокомментировал уход Королевства на строгий карантин в связи с пандемией коронавируса.

По новым правилам, теперь всем британцам предписано оставаться дома. Выходить на улицу можно только один раз в день — за продуктами, к врачу или для занятий физкультурой. Поездка на работу возможна только при крайней необходимости. Все социальные события, включая свадьбы и крестины, отменяются. Разрешены только похороны. Закрываются непродовольственные магазины, библиотеки и храмы.

Александр Хабаров рассказал, что привело к такому решению. По его информации, в минувшие выходные палаты интенсивной терапии в большинстве больниц Лондона оказались полностью забиты. Медики не справляются с таким большим количеством заболевших, не успевают выезжать даже на домашние вызовы.

В стране на данный момент как таковой статистики зараженных коронавирусом нет. Известно, что протестировано всего 60 тысяч человек. По официальным данным, заболевших 6 тысяч, умерло 335 человек. На самом деле, по мнению Хабарова, эти цифры далеки от реальных.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил в стране трехнедельный карантин. Это связано с пандемией коронавируса COVID-19. В обращении к нации премьер-министр отметил, что Национальная служба здравоохранения не справится, если слишком много людей заболеют одновременно.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.