Убийца мальчика в детсаду Нарьян-Мара избежал колонии

Дениса Поздеева, зарезавшего шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре, освободили от уголовной ответственности. Суд Ненецкого АО отправил его на принудительное лечение.

Заседание прошло 24 марта в закрытом режиме в Архангельской клинической психбольнице, куда признанный виновным 36-летний мужчина был помещен после задержания. Эксперты ранее установили, что Поздеев страдает психическим расстройством и на момент совершения убийства был невменяем.

Трагедия в детском саду "Сказка" разыгралась после обеда 31 октября 2019 года. Во время тихого часа 36-летний мужчина спокойно прошел в помещение (сотрудник ЧОП принял его за отца одного из воспитанников), поднялся на второй этаж и на глазах других детей вонзил нож в горло шестилетнему мальчику. Малыш скончался на месте, злоумышленника задержали тут же. Спустя час Поздеев — состоявший на учете у психиатра и лечившийся от наркомании и алкоголизма — рассказал, что его сподвигло на преступление. Якобы он заглянул в магазин, где в книге про вечную жизнь прочитал заклинание с призывом убить ребенка.

"Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы Поздеев в момент инкриминируемых ему деяний не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", — говорится в сообщении суда.

Убийцу мальчика направили на принудительное лечение.

Вскоре состоится суд и над 35-летним сотрудником ЧОП "Святогоръ", который и пропустил Поздеева в помещение.