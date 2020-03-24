В Липецкой области зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом

В Липецкой области зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом. Специалисты центра "Вектор", куда были отправлены пробы липчан, подтвердили наличие инфекции. Известно, что одна из заболевших — девушка 1998 года рождения — накануне вернулась из Доминиканы, а мужчина 1993 года рождения — из Андорры, сообщает ГТРК "Липецк".

На данный момент за всеми пациентами наблюдают медики. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Заболевшие проходят лечение в изолированных боксах Липецкой инфекционной больницы согласно действующему протоколу Министерства здравоохранения РФ. Всех лиц, близко контактировавших с приехавшими, также поместили в обсерватор.

Отметим, что теперь липчане будут проходить тестирование на коронавирус намного оперативнее. На базе областного кожвендиспансера открыли дополнительную лабораторию диагностики. Благодаря ей планируется разгрузить основную - в Центре гигиены и эпидемиологии. В ней с помощью высокоточного метода молекулярной диагностики можно исследовать до 100 проб биоматериала ежедневно. Анализы пмогут быть готовы уже через 3,5 часа.