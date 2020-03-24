Тема:

Коронавирус 1 минута назад

24 марта 202015:22

Собянин: карантин для пожилых надо распространить на регионы с высокой динамикой коронавируса

Собянин: карантин для пожилых надо распространить на регионы с высокой динамикой коронавируса

Организованный в Москве режим самоизоляции для людей старше 65 лет будет распространен и на другие российские регионы, где есть высокая динамика заболевания коронавирусом COVID-19. С таким предложением на совещании у президента РФ выступил руководитель рабочей группы Госсовета, мэр Москвы Сергей Собянин. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".

"Самая главная проблема у нас теперь будет именно с ними (люди старше 65 лет). У них самое тяжелое протекание болезни", — пояснил он.

По мнению Собянина, такой же режим, как в Москве, нужно сделать в Санкт-Петербурге и во всех городах-миллионниках. Для регионов уже подготовлены соответствующие поручения, в которых также рассчитано, сколько необходимо иметь больничных коек, реанимационных, аппаратов ИВЛ и т.д.

В Москве граждане старше 65 лет, а также люди с тяжелыми хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. Исключение сделано только для медработников и тех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации или компании.

Ранее по теме

Сейчас

15:26

Путин прилетел на стройплощадку больницы в Новую Москву

15:15

Польша выдала России совладельца сгоревшей "Зимней вишни"

15:15

Премьер-министр Японии Абэ: Япония готова к переносу Олимпиады

14:41

Убийца мальчика в детсаду Нарьян-Мара избежал колонии

14:22

Оперштаб дал статистику распределения коронавируса по регионам России

13:40

ВОЗ: коронавирусом в мире заболели 335 тысяч

12:46

Россияне назвали самую важную поправку в Конституцию

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Олимпиады летом не будет. Япония и МОК договорились о переносе

Олимпиады летом не будет. Япония и МОК договорились о переносе

31 минута назад
Мэр Москвы: реальной картины заражения в регионах нет

Мэр Москвы: реальной картины заражения в регионах нет

4 минуты назад
Путин прибыл на стройплощадку больницы в Новую Москву

Путин прибыл на стройплощадку больницы в Новую Москву

7 минут назад
Польша выдала России совладельца сгоревшей "Зимней вишни"

Польша выдала России совладельца сгоревшей "Зимней вишни"

16 минут назад
Первый блок готов: строительство больницы в Новой Москве идет рекордными темпами

Первый блок готов: строительство больницы в Новой Москве идет рекордными темпами

22 минуты назад
СМИ: Лещенко госпитализирован в Коммунарку из-за подозрения на коронавирус

СМИ: Лещенко госпитализирован в Коммунарку из-за подозрения на коронавирус

10 минут назад
The Guardian: в карантине по коронавирусу сидит пятая часть землян

The Guardian: в карантине по коронавирусу сидит пятая часть землян

4 часа назад
Мечта о коне и "33 Алены": Александр Буйнов не верит, что ему 70

Мечта о коне и "33 Алены": Александр Буйнов не верит, что ему 70

58 минут назад
Убийца мальчика в детсаду Нарьян-Мара избежал колонии

Убийца мальчика в детсаду Нарьян-Мара избежал колонии

1 час назад
Коронавирус в Великобритании: что заставило Джонсона ввести жесткий карантин

Коронавирус в Великобритании: что заставило Джонсона ввести жесткий карантин

51 минута назад
Режим самоизоляции должны соблюдать почти 2 миллиона москвичей

Режим самоизоляции должны соблюдать почти 2 миллиона москвичей

3 часа назад
Доктор Мясников о враче, скрывшей заражение коронавирусом: она профнепригодна

Доктор Мясников о враче, скрывшей заражение коронавирусом: она профнепригодна

2 часа назад
Финансисты подсчитали потери Японии от переноса Олимпиады-2020

Финансисты подсчитали потери Японии от переноса Олимпиады-2020

4 часа назад
Выбор редакции: лучшие роли Андрея Мерзликина

Выбор редакции: лучшие роли Андрея Мерзликина

13 минут назад
"Паромщица": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"Паромщица": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

1 час назад
От Дюрера до Матисса. Онлайн-экскурсии по лучшим музеям мира на канале "Культура"

От Дюрера до Матисса. Онлайн-экскурсии по лучшим музеям мира на канале "Культура"

21 час назад
Голос большой истории: на канале "Россия 1" покажут сериал "Зулейха открывает глаза"

Голос большой истории: на канале "Россия 1" покажут сериал "Зулейха открывает глаза"

23 часа назад
"Ликвидация клуба извращенцев". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Ликвидация клуба извращенцев". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

23 часа назад
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

23.03.2020 09:00
Трейлер "Семьи Уиллоби": нет родителей – нет проблем

Трейлер "Семьи Уиллоби": нет родителей – нет проблем

16 минут назад
В центре Новороссийска обнаружили нацистский бункер

В центре Новороссийска обнаружили нацистский бункер

39 минут назад
Биологи поймали млекопитающее на рекордной высоте

Биологи поймали млекопитающее на рекордной высоте

53 минуты назад
Австралиец устроил зажигательные танцы в закрытом из-за COVID-19 зоопарке

Австралиец устроил зажигательные танцы в закрытом из-за COVID-19 зоопарке

53 минуты назад
Президент Бразилии назвал коронавирус обманом со стороны журналистов

Президент Бразилии назвал коронавирус обманом со стороны журналистов

1 час назад
Американские разведчики замечены у российских границ

Американские разведчики замечены у российских границ

1 час назад
Оперштаб дал статистику распределения коронавируса по регионам России

Оперштаб дал статистику распределения коронавируса по регионам России

1 час назад
Для выявления неправды в WhatsApp появится "детектор фейков"

Для выявления неправды в WhatsApp появится "детектор фейков"

1 час назад
Российские банки предоставят гражданам отсрочку по погашению долга

Российские банки предоставят гражданам отсрочку по погашению долга

1 час назад
Вирус не пройдет: в России хотят выпустить беспилотник-дезинфектор

Вирус не пройдет: в России хотят выпустить беспилотник-дезинфектор

1 час назад
Машинист из-за чашки кофе перегородил железнодорожный переезд

Машинист из-за чашки кофе перегородил железнодорожный переезд

1 час назад
Взорвавшееся колесо подвело водителя грузовика, перевернувшегося в Твери. Видео

Взорвавшееся колесо подвело водителя грузовика, перевернувшегося в Твери. Видео

2 часа назад
Пьяный москвич взял в заложники супругу

Пьяный москвич взял в заложники супругу

2 часа назад
Умер художник Альбер Удерзо, рисовавший комиксы про Астерикса

Умер художник Альбер Удерзо, рисовавший комиксы про Астерикса

2 часа назад
Морпехи Тихоокеанского флота расстреляли вулкан из минометов

Морпехи Тихоокеанского флота расстреляли вулкан из минометов

2 часа назад
В салон красоты вызвали полицию из-за иностранки, сбежавшей с карантина на маникюр

В салон красоты вызвали полицию из-за иностранки, сбежавшей с карантина на маникюр

2 часа назад
Ледовый дворец в Мадриде превратили в морг для умерших от коронавируса

Ледовый дворец в Мадриде превратили в морг для умерших от коронавируса

2 часа назад
Закрытие фитнес-залов не повод расслабляться: клиенты осваивают онлайн-тренировки

Закрытие фитнес-залов не повод расслабляться: клиенты осваивают онлайн-тренировки

2 часа назад
ГИБДД снимет с регистрации автомобили умерших россиян

ГИБДД снимет с регистрации автомобили умерших россиян

2 часа назад
Моуриньо стал волонтером. Тренер "Тоттенхэма" помогает жителям Лондона

Моуриньо стал волонтером. Тренер "Тоттенхэма" помогает жителям Лондона

2 часа назад
Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

2 часа назад
Водитель сбил женщину после конфликта на северо-западе Москвы. Видео

Водитель сбил женщину после конфликта на северо-западе Москвы. Видео

2 часа назад
Дело историка Соколова поступило в суд

Дело историка Соколова поступило в суд

3 часа назад
Два российских ракетоносца пролетели над Японским морем и Тихим океаном

Два российских ракетоносца пролетели над Японским морем и Тихим океаном

3 часа назад
Названы самые популярные бренды смартфонов в России

Названы самые популярные бренды смартфонов в России

3 часа назад
Бжания назначил премьером Абхазии Анкваба

Бжания назначил премьером Абхазии Анкваба

3 часа назад
Судьба Олимпиады и Паралимпиады-2020 решится 30 марта

Судьба Олимпиады и Паралимпиады-2020 решится 30 марта

3 часа назад
Минсельхоз: дефицита продуктов нет, на складах много запасов

Минсельхоз: дефицита продуктов нет, на складах много запасов

3 часа назад
Выдачу денег через банкоматы ограничат

Выдачу денег через банкоматы ограничат

4 часа назад
Все организованные туристы вернутся в Россию до 31 марта

Все организованные туристы вернутся в Россию до 31 марта

4 часа назад
Инфодемия COVID-19: как распознать фейковую новость

Инфодемия COVID-19: как распознать фейковую новость

5 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку