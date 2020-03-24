Собянин: карантин для пожилых надо распространить на регионы с высокой динамикой коронавируса

Организованный в Москве режим самоизоляции для людей старше 65 лет будет распространен и на другие российские регионы, где есть высокая динамика заболевания коронавирусом COVID-19. С таким предложением на совещании у президента РФ выступил руководитель рабочей группы Госсовета, мэр Москвы Сергей Собянин. Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".

"Самая главная проблема у нас теперь будет именно с ними (люди старше 65 лет). У них самое тяжелое протекание болезни", — пояснил он.

По мнению Собянина, такой же режим, как в Москве, нужно сделать в Санкт-Петербурге и во всех городах-миллионниках. Для регионов уже подготовлены соответствующие поручения, в которых также рассчитано, сколько необходимо иметь больничных коек, реанимационных, аппаратов ИВЛ и т.д.

В Москве граждане старше 65 лет, а также люди с тяжелыми хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. Исключение сделано только для медработников и тех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации или компании.