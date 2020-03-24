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24 марта 202015:15

Власти США могут отменить все внутренние пассажирские авиаперелеты

фото: Global Look Press

Американские авиакомпании могут добровольно или по указанию властей отменить почти все внутренние пассажирские авиарейсы, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Решение пока не принято.

Распространение коронавируса и введение карантина, который затронул около 80 млн американцев, приведет к значительному сокращению количества пассажирских авиарейсов. Авиакомпании уже отменили многие международные рейсы и намерены сократить внутренние перевозки на 40%.

По данным Администрации транспортной безопасности США (Transportation Security Administration, TSA), поток пассажиров на контрольно-пропускных пунктах сократился 22 марта на 80% в годовом выражении. В понедельник, 22 марта, авиакомпании отменили многие рейсы из-за недостаточного количества пассажиров. В частности, American Airlines и United Airlines отменили более 40% рейсов.

До наступления пандемии американские авиаперевозчики выполняли более 8,4 тыс. полетов в день.

Между тем президент США Дональд Трамп не желает вводить общенациональный запрет на внутренние полеты, поскольку пассажирские самолеты, в частности, перевозят также почту и другие грузы.

При этом Трамп может принять решение о перевозке грузов, медработников и оборудования самолетами резервного гражданского флота (Civil Reserve Air Fleet, CRAF). Эти самолеты помогают Пентагону во время чрезвычайных ситуаций, отмечает WSJ.

Авиакомпании предпочтут действовать по указанию властей, чем добровольно отменять полеты, поскольку тогда авиаперевозчики могут получить помощь от государства, пишет WSJ. Кроме того, добровольные отмены полетов могут нарушить условия ряда трудовых контрактов.

Между тем Управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) опасается распространения коронавируса среди своих сотрудников, что может плохо повлиять на систему управления воздушным движением, отмечает "Интерфакс". Десятки диспетчерских пунктов закрыты на дезинфекцию, многие сотрудники находятся на карантине (самоизоляции).

 

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