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Коронавирус 3 минуты назад

24 марта 202015:34 Андрей Данилов

Настроение бодрое: крупные предприятия Кузбасса борются с коронавирусом

Как сохранить работоспособность предприятия и при этом обеспечить безопасность коллектива, знают на крупных промышленных гигантах в Кузбассе, входящих в состав холдинговой компании "Сибирский Деловой Союз". На предприятиях, где трудятся тысячи человек, приняты серьезные меры по профилактике вирусных заболеваний.

Война с невидимым, но опасным врагом идет на разрезе "Черниговец" и химическом заводе "Азот", как и на всех других предприятиях, по всем фронтам. Производство остановить невозможно. В связи с этим обеспечивается повышенное внимание безопасности каждого сотрудника. На проходных работников теперь встречают по-особому: предлагают измерить температуру, выдают маску. Такие серьезные меры приняты в ответ на распоряжение губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева о введении режима повышенной готовности.

На "Черниговце" температуру тела замеряют не только на входе, но и во время традиционного предсменного осмотра. Также осуществляются обязательные процедуры в транспортных цехах для защиты тех сотрудников, которые едут в автобусах по пути на работу и домой исключительно в масках.

"Перед каждым выездом на линию, то есть утром и вечером, проводим полную дезинфекцию автобусов, салонов, протираем пол и поручни. Водители также у нас все на маршруте находятся в масках", — поделился начальник автотранспортного управления АО "Черниговец" Антон Антонов.

Никакого дефицита — на "Черниговце" закуплено шестьдесят тысяч масок. Дополнительно в собственном цеху ведется пошив марлевых повязок — только в них можно находиться в кабинетах и коридорах.

На особом контроле — соблюдение мер гигиены в столовых. На "Азоте" каждый час проводится технический десятиминутный перерыв — персонал проветривает помещения, проводит дезинфекцию поверхностей.

"Очень важно, что предприятие заботится о нас. Повсюду антисептики. Также нам выдают маски. Чувствуем себя в безопасности", — рассказал слесарь по ремонту автомобилей АО "Черниговец" Андрей Смирнов.

В случае с коронавирусом COVID-19 врага нужно знать в лицо — симптомы заболевания, способы передачи, методы профилактики. Об этом рассказывают медицинские работники, также повсюду расклеены информационные листовки.

"Проводим обеззараживание помещений, закупили большое количество дезинфицирующих средств. Помещения у нас по графику проветриваются, кварцуются. Работники могут пройти лечение в здравпункте в физиокабинете. Имеются у нас аппараты ультрафиолетового облучения, "Биоптрон", который также уменьшает количество больных. Имеется у нас солярий, которым наши работники пользуются бесплатно. Это тоже получение ультрафиолетового облучения, уменьшение количества возможностей заболеть", — сообщила заведующая здравпунктом АО "Черниговец" Татьяна Гайт.

На "Черниговце" особое внимание также уделяется ветеранам предприятия — именно люди старшего поколения находятся в группе риска. Сотрудники разреза доставляют им продуктовые наборы, узнают, какие есть еще потребности.

На "Азоте" на период карантина введен особый режим работы сотрудников. Несколько десятков человек трудятся дистанционно.

"Все 280 человек, которым 60 и старше, отправлены на удаленную работу либо в отпуск — у кого какие возможности были. Для чего? Для того, чтобы в режиме самоизоляции этот период люди прожили более благоприятно и никаким образом не подвергли себя заболеванию. У нас созданы рабочие группы специалистов, которые вместе с профсоюзом в течение дня проходят все наши объекты, смотрят, каким образом можно это улучшить, создать все условия для того, чтобы на самом деле никаких заболеваний на нашем предприятии не было. Настроение у всех бодрое, энергичное, мы выполняем производственный план, ставим себе дальнейшие задачи развития", — рассказал генеральный директор КАО "Азот" Игорь Безух.

Кроме того, в этот непростой период одна из компаний холдинга даже запустила новое производство в Кемерове. Это многоразовые маски, которые сегодня пользуются спросом не только в Кузбассе.

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