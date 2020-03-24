Сотрудники ФСБ раскрыли крупное преступное сообщество хакеров

Сотрудники Федеральной службы безопасности раскрыли преступное сообщество хакеров, просуществовавшее в течение нескольких лет. В составе ОПГ — более 30 человек, в том числе граждане Литвы, России и Украины. Они добывали персональные данные пользователей в Интернете. Причем взломам подвергались как аккаунты крупных кредитных организаций, так и рядовых граждан. После информацию мошенники продавали в интернет-магазинах, для этого они создали порядка 90 сайтов, передает ГТРК "Санкт-Петербург".

Полученные виртуальные деньги затем обналичивались. Во время обысков у членов банды было изъято более одного миллиона долларов, а также несколько миллионов рублей и фальшивые документы, среди них были обнаружены удостоверения работников спецслужб.

Действовали преступники в 11 субъектах РФ. В настоящий момент арестованы 25 из 30 хакеов. Компьютерные серверы участников группировки изъяты спецслужбами.