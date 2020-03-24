В центре Новороссийска обнаружили нацистский бункер

В центре Новороссийска во время прокладки трубопровода строители внезапно наткнулись на необычное сооружение и сообщили о нем в поисковый центр.

Оказалось, это бункер времен Великой Отечественной войны, который соорудили фашисты в период оккупации города.

Стены его выполнены из армированного бетона и полностью гидроизолированы, сообщает издание "Блокнот-Новороссийск".

Больше 75 лет сооружение находилось под асфальтом на оживленном перекрестке. Со стороны входа в послевоенное время бункер был частично разрушен, но зал его сохранился.