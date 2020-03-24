Олимпиады летом не будет. Япония и МОК договорились о переносе

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе телефонной конференции с главой Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом высказал мнение, что летние Олимпийские игры следует перенести. Бах согласился с предложением. МОК готовит официальное решение.

Как уже сообщали Вести.Ru, ситуация вокруг летних Игр-2020, которые должны были пройти в июле-августе нынешнего года, стала весьма напряженной после того, как несколько ведущих спортивных держав (США, Франция, Канада, Австралия, Бразилия и другие) решили не отправлять свои команды в Токио нынешним летом.

Японская сторона до последнего хотела сохранить надежду на проведение соревнований в установленные сроки, а чиновники МОК хранили молчание и готовились к решению вопроса до 30 марта. Теперь ясно, что Игры не состоятся в установленные сроки. МОК и оргкомитет "Токио-2020" должны принять решение о новых сроках олимпийских состязаний.