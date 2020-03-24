Холанд вновь может сменить клуб. На форварда "Боруссии" нацелилися "Реал"

Руководство мадридского "Реала" определилось со своими приоритетами на ближайшее трансферное окно. "Галактикос" намерены заполучить норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.



В "Реале" ищут забивного форварда и на данный момент мадридцы рассматривают кандидатуры Лаутаро Мартинеса из миланского "Интера" и Тимо Вернера из "Лейпцига". Однако, как сообщает "Спорт-экспресс", предпочтение отдается все же 19-летнему норвежцу.



Холанд выступает за "Дортмунд" с января 2020 года, после того как перешел из "РБ Зальцбург". "Боруссии" игрок обошелся в 20 миллионов евро. За это время Холанд провел за "шмелей" в чемпионате Германии восемь игр, став автором девяти голов.