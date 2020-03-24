Поправки в УК: нарушителей карантина предлагают штрафовать и сажать

В Госдуме 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, передает "Интерфакс".

После совещания с экспертами правового управления председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников инициировали ряд поправок в УК РФ.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, предлагается ужесточить наказание штрафом от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от 3 до 5 лет, либо запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 1 года до 3-х лет, либо ограничение свободы на срок до 3 лет.

За нарушение карантина, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, предлагается наказывать штрафом до 2 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода в период от 4 до 5 лет, либо запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от 3 до 5 лет, либо ограничением свободы на срок до 5 лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.

Дополнительное заседание Совета Государственной Думы по вопросам ужесточения наказания за нарушение карантина состоится 25 марта в 12:00.