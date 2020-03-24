Зараженная коронавирусом сотрудница банка проигнорировала карантин и вышла на работу

Жительница Владивостока, у которой диагностировали коронавирус, еще до установления диагноза успела выйти на работу и пообщаться минимум с 30 людьми.

Об этом в эфире программы "60 минут" рассказал корреспондент ВГТРК Андрей Колесников.

Он рассказал, что сотрудница "Альфа-банка" незадолго до этого прилетела из Мексики. После возвращения женщина сразу вышла на работу и пробыла в офисе как минимум неделю. Она общалась примерно с 30 клиентами за это время, а также с сотрудниками банка.

Как сообщается, начальство не разрешило своим сотрудникам уйти на карантин, поэтому ей пришлось работать в офисе.

У банка своя версия на этот счет. Они утверждают, что сразу по возвращению сотруднице было предложено уйти на карантин, но она отказалась это сделать.

Колесников считает, что эти обстоятельства требуют тщательного выяснения с привлечением правоохранительных органов.