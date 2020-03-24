24 марта 202015:21

Volkswagen приостанавливает производство в России

Пандемия коронавируса продолжает создавать проблемы российскому автопрому. Причина все та же - перебои с поставками комплектующих, но на этот раз речь идет поставках с европейских заводов: в Европе уже приостановлены очень многие предприятия.

Калужские конвейеры Volkswagen поставят на паузу на период с 30 марта по 10 апреля, сообщает ТАСС. "В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели", - говорится в официальном заявлении.

Очевидно, речь идет о тех комплектующих, которые ввозятся в нашу страну с заводов концерна, расположенных в Европе: об их приостановке в связи с угрозой распространения болезни в Volkswagen сообщали еще на прошлой неделе. Однако в российском офисе концерна надеются, что на работе дилеров приостановка не скажется: обещано, что поставки новых автомобилей будут стабильными.

В Калуге для российского рынка собирают несколько моделей Volkswagen, включая кроссовер Tiguan и седан Polo, а также лифтбек Skoda Rapid. Кроме того, здесь же выпускают и атмосферный мотор объемом 1,6 л, который устанавливается на многие модели обеих марок.

Известно также, что до 1 апреля уже приостановлен конвейер завода шинной фирмы Pirelli, расположенный в Воронеже. "Безработное" время обещают квалифицировать, как простой, и выплачивать сотрудникам компенсации в предусмотренном законами объеме.

О возможности приостановки производства заговорили и в группе Sollers, но в этом случае в качестве основной причины называют не перебои с поставками, а резкое падение спроса на новые автомобили, в первую очередь со стороны физических лиц.

Текст: АвтоВести

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