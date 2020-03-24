Акции сервиса видеозвонков Zoom подорожали на 40% за неделю

Акции компании Zoom Video Communications Inc., предоставляющей услуги удаленной конференц-связи, растут уже три месяца подряд. Инвесторы считают, что Zoom станет одной из немногих компаний, которой удалось выиграть на фоне распространения коронавируса, сообщает Bloomberg. Другими бенефициарами коронавируса в то же время стали производители медикаментов и гигиенических товаров. В частности, за первые две недели эпидемии акции японской Kawamoto, производящей медицинские маски, выросли в четыре раза.

Еще в начале февраля, когда коронавирус уверено шагнул за пределы Китая, стоимость акций компании-разработчика сервиса видеозвонков Zoom выросла на 15% за один день и с тех пор продолжает расти.

Акции подскочили на 22 процента, торгуясь почти вдвое больше среднего дневного объема, что является их самым большим однодневным процентным приростом с июня 2019 года. За шесть дней акции Zoom подорожали более чем на 40%, а в целом за этот год капитализация компании выросла более чем вдвое, до $43,6 млрд.

Компания дорожает на фоне беспрецедентного спроса пользователей, работающих из дома. На прошлой неделе представители компании объявили, что пропускная способность сервиса была увеличена, чтобы справится с наплывом клиентов.

Количество скачиваний приложения Zoom увеличилось на 109%, сообщает аналитическая платформа Sensor Tower. За первый квартал, как ожидают аналитики, компания получит скорректированную прибыль в размере примерно 10 центов за акцию: это выше прогноза на 68% за последний месяц,. А ожидаемая прибыль вырастет на 7,6% за месяц. За год скорректированная прибыль достигнет около 44 центов за акцию при выручке в $917 млн. Прогноз прибыли компании увеличился более чем на 50% только за последний месяц, а консенсусный прогноз по выручке — на 5,9% за тот же период.

Исследователи отмечают, что многие компании сделали первые шаги по переводу сотрудников на удаленку, поэтому взрывной рост пользовательской базы наблюдается у Zoom и Microsoft.

Microsoft сообщила о решении сделать бизнес-видеосвязь бесплатной из-за коронавируса, точнее из-за карантинов, отмены командировок и стремления больших бизнесов перевести максимум сотрудников на удаленный режим работы. С 10 марта доступна бесплатная версия корпоративного мессенджера Teams. Предложение от Microsoft будет действовать в течение шести месяцев после активации пробного периода. Такой вариант был доступен для кампаний медицинских и образовательный учреждений Китая. Сейчас пользователи и других стран могут подать заявку на бесплатных тариф, однако настроить его может только менеджер по продажам Microsoft.

Глава Google, Сундар Пичаи, сообщил ранее в своем Twitter, что поисковик тоже решил сделать временно бесплатными все функции своего сервиса корпоративной видеосвязи Hangouts Meet. Этот аттракцион неведанной щедрости очень похож на обострение конкурентной борьбы на рынке корпоративной видео-конференц-связи. С одной стороны, такая услуга очень востребована прямо сейчас, где-то карантин, где-то отменены командировки, где-то переход на удаленную работу из предосторожности и видеосвязь остается единственным способом хоть как-то работать и общаться с коллегами и контрагентами.

С другой стороны, есть версия, что дистанционный режим работы будет оценен и когда эпидемиологическая ситуация нормализуется, многие привычку к видеосвязи сохранят. То есть рынок вырастет, по крайней мере инвесторы, очевидно верят в лучшее.