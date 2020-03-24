Мэр Москвы: реальной картины заражения в регионах нет

Мэр Москвы Сергей Собянин недоволен тем, что руководители регионов не понимают ситуации с уровнем распространения вируса. Московский градоначальник является первым зампредом Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

По его словам, руководители регионов видят только то, что у них, например, один человек заболел. Но, подчеркнул Собянин, объем тестирования в регионах очень низкий. "Реальной картины нет", — заявил на совещании у Путина в Ново-Огареве Сергей Собянин.

Сергей Собянин привел в пример Приморский край. Он пояснил, что если в Приморье приехали 6 тысяч людей, побывавших за границей в зонах заражения, то это большая проблема.

"И рано или поздно эта проблема вылезет", — заявил Собянин.

Совещание у президента России по ситуации с противодействием коронавирусной инфекции транслировал в прямом эфире телеканал "Россия 24". Мэр Москвы подчеркнул, что действующий в российской столице до 14 апреля режим самоизоляции для людей старше 65 лет должен быть распространен на Санкт-Петербург и другие города-миллионники.

После совещания в президентской резиденции Сергей Собянин и Владимир Путин приехали в Голохвастово, где строится больничный комплекс на 500 мест. Работы там выполнены уже на 40%. Собянин пообещал, что, когда корпус больницы будет готов, то они с президентом осмотрят территорию с вертолета.