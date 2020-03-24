Евросоюз поменял свое мнение о "политике щедрости" Китая

Главный дипломат Европейского союза негативно высказался по поводу "китайской политики щедрости" на фоне растущего чувства беспокойства в отношении стратегии Пекина по оказанию помощи европейским странам с медикаментами для борьбы с COVID-19, заболеванием, вызванным новым коронавирусом, передает South China Morning Post.

Как отмечает издание, глава внешней политики блока Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза быть готовыми к "борьбе за влияние" в "глобальной битве нарративов (информационных сообщений)".

В то время как Пекин назвал свою кампанию по отправке миллионов медицинских масок в Европу — сегодняшний эпицентр пандемии — проявлением солидарности и дружбы, Боррель подчеркнул геополитическое значение этой кампании.

"Идет глобальная битва нарративов, в которой выбор времени является решающим фактором, — сказал он, отметив, что акцент сместился с Европы, помогающей Китаю, наоборот. — Китай настойчиво продвигает идею о том, что, в отличие от США, он является ответственным и надежным партнером".

"В битве нарративов мы также видели попытки дискредитировать ЕС как таковой и некоторые случаи, когда европейцы подвергались стигматизации, как если бы все были носителями вируса", — отметил дипломат.

"Смысл для Европы заключается в следующем: мы можем быть уверены, что восприятие снова изменится по мере возникновения вспышки и нашего реагирования на нее. Но мы должны знать, что есть геополитическая составляющая, включая борьбу за влияние через смену позиции и "политику щедрости", — сказал Боррель.

После того как очаг пандемии сместился с Китая на Европу, Пекин пытался помочь покрыть дефицит в Европе путем распределения медицинского оборудования, но Европа осталась разочарована решением президента США Дональда Трампа о введении запрета на поездки для путешественников из шенгенской зоны, которая позволяет без паспортов путешествовать по большей части континента.

Франция и Австрия, которые ранее поддержали гуманитарной помощью китайский город Ухань — где в прошлом году были зарегистрированы первые случаи нового заболевания, — в разгар вспышки в Китае также получили помощь от Пекина.

Некоторые крупные китайские предприниматели и компании, включая миллиардера Джека Ма и технологического гиганта Huawei Technologies, также отправили медицинское оборудование в такие страны, как Бельгия, Испания и Ирландия.

Даже сам начальник Борреля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, на прошлой неделе выражалась позитивно, когда она поблагодарила Китай за предоставление ЕС медикаментов, включая 2 миллиона медицинских масок. Она назвала это "взаимным" актом, учитывая, что ЕС отправил подобное оборудование в Китай во время начала вспышки.

Но два недавних события изменили мышление политиков Евросоюза согласно информации дипломатического источника, что побудило европейскую сторону начать думать, что Китай является "системным конкурентом", — фраза, впервые использованная при предшественнике фон дер Ляйен, Жан-Клоде Юнкере.

У некоторых появилось ощущение, что руководство Китая предпочитает иметь дело напрямую с европейскими странами, а не через ЕС. Фон дер Ляйен стала единственным крупным европейским лидером, с которым глава КНР Си Цзиньпин не провел телефонных переговоров.

С другой стороны Евросоюз был поражен реакцией Сербии, которая начинает переговоры о вступлении в ЕС.

Когда ЕС поспешно ввел запрет на экспорт медицинского оборудования, президент Сербии Александр Вучич объявил солидарность ЕС "фантазией", обратившись вместо этого к Си, которого он назвал своим другом и братом.