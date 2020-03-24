Центр пандемии смещается из Европы в США

Всемирная организация здравоохранения предупредила о стремительном распространении коронавируса в США. В итоге эпицентр вспышки заболевания COVID-19, начавшегося в Китае, перемещается из Европы в США. Крупнейшая экономика мира может стать источником глобального экономического кризиса.

"Мы наблюдаем очень большое ускорение случаев в США", — отметила представитель ВОЗ Маргарет Харрис, которую цитирует Reuters. По ее словам, в Соединенных Штатах большой потенциал стать новым центром пандемии.

Сейчас около 20% населения США находится под карантином, закрыты все автозаводы — один из бывших драйверов роста американкской экономики.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении открыть экономику страны через несколько недель, а не месяцев, даже несмотря на то, что число смертей от вируса продолжает расти.

Президент, обеспокоенный последствиями пандемии коронавируса для экономики США, выступил с замечаниями на брифинге в Белом доме, на котором неоднократно отказывался подтвердить, что он прислушается к органам здравоохранения, если они посоветуют ему сохранить ограничительные меры даже в ущерб экономике.

За последние сутки 85% новых случаев заболевания коронавирусом были отмечены в США и Европе.

В США за последние дни произошел резкий рост числа заболевших – 2,4 тысячи за сутки, умерло 29, а общее число погибших достигло 582: страна заняла третью строчку с 46,168 тыс. случаев заболеваний коронавируса после Китая (81,171 тыс.) и Италии (63,927 тыс.).

При этом в Китае ситуация улучшилась: заболевшие выздоравливают, а новых заражений очень мало – 78 за последние сутки.