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Коронавирус 8 минут назад

24 марта 202016:15

Чубайс посоветовал, как пройти глобальный кризис с наименьшими потерями

Global Look Press

"Этот год будет тяжелым для мировой экономики в целом. Мы видим, что происходит в Китае: плюс 1,5-2% роста вместо обычных 6%. Но за всеми этими процентами стоят живые люди. Это означает, что десятки миллионов людей получат очень тяжелый удар с потерей работы и заработной платы", — так прокомментировал в эфире программы "60 минут" сложившуюся экономическую ситуацию председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс.

Глава "Роснано" посоветовал, как пройти глобальный кризис с наименьшими потерями. "Сейчас в ряде стран обсуждается идея о выдаче всем какой-то фиксированной суммы: 1000 долларов. Это популярная мера. Я считаю, что в нашей стране двигаться в эту сторону правильно, но все-таки нужен выборочный подход. Неправильно — всем! У нас есть категория, которая по-настоящему нуждается и требует поддержки", — считает Чубайс.


По мнению политика, в России есть один большой плюс — стабилизационный фонд, созданный Алексеем Кудриным: "Тот самый фонд, который был многократно обруган и проклят. Кудрину говорили, что надо деньги вкладывать в дороги, а он складывает в кубышку. Пришел час, ровно сейчас эта кубышка спасет в России десятки миллионов людей от потери работы и зарплаты. В этом смысле бюджетная система в России по-настоящему защищена. Но бюджет — это только 20% от экономики. Я считаю, что удар по экономике в целом будет измеряться не цифрами в сотни миллиардов, а в триллионы".

Что касается проблемы с коронавирусом, глава "Роснано" к этой тебе относится довольно серьезно, считая ее настоящей и масштабной. "Именно поэтому мы в тот же день, когда появилось первое распоряжение Собянина, выпустили свое, где был целый комплекс мер, начиная от санитайзера и заканчивая переводом на удаленную работу. И в том числе там были специальные требования по сотрудникам, которые тогда еще возвращались из отпусков. Так, один из наших сотрудников, вернувшийся из Испании, своевременно самоизолировался и ни с кем не контактировал. Позже у него диагностировали коронавирус. Сейчас он уже поправляется", — рассказал Анатолий Чубайс. Он подчеркнул, что этот пример показал, что соблюдение правил — дело серьезное. Благодаря им никто из сотрудников "Роснано" не заразился. Нужно просто соблюдать те правила, которые установлены. Это реально помогает снизить опасность заражения.

В "Роснано" примерно 75% сотрудников работает на удаленке. По словам Чубайса, это в принципе работоспособно. Однако падает эффективность и КПД. "Я думаю, что когда мы все-таки выберемся из этой проблемы с коронавирусом, объемы цифровой экономики существенно вырастут", — заключил Чубайс.

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