СМИ: Лещенко госпитализирован в Коммунарку из-за подозрения на коронавирус

Народный артист РСФСР, советский и российский певец Лев Лещенко госпитализирован в связи с подозрением наличия у него коронавируса COVID-19. Вместе с ним в больницу отправлена супруга Ирина.

Как сообщает "Московский комсомолец", пару госпитализировали на днях, поскольку медики определили двустороннее воспаление легких. У кого именно это обнаружили, не поясняется.

Отмечается, что коронавирус у Лещенко и его супруги пока не подтвердился. Семья находится в инфекционной больнице Коммунарки в профилактических целях.

Лещенко уже навестил его друг — юморист Владимир Винокур. По его словам, певец с супругой в последнее время не выезжали из России.