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Коронавирус 10 минут назад

24 марта 202016:04

Казахстан останавливает весенний призыв в армию

фото: pixabay.com

Вооруженные силы Казахстана приостанавливают весенний призыв из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. При этом увольнение тех, кого набрали на срочную службу в 2019 году, тоже пока откладывается, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на министра информации и общественного развития Даурена Абаева.

15 марта в Республике введен режим чрезвычайного положения. Крупнейшие города, Нур-Султан и Алма-Ата, закрыты на карантин.

Между тем, в России весенний призыв отменять не планируют. Вместо этого, все новобранцы будут проверены на коронавирус перед отправкой на место службы. В самих воинских частях молодому пополнению придется провести две недели в изоляции.

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