Отомстила мужу. Обиженная жена разбила четыре автомобиля

Женщина устроила массовое ДТП в Челябинской области. 37-летняя жительница Чебаркуля намерено протаранила автомобиль своего мужа, задев при этом еще три машины, сообщает ГТРК "Южный Урал".

Как выяснилось, между супругами произошла крупная ссора, после чего жена решила отомстить. Находясь в состоянии алкогольного опьянения она села за руль внедорожника "Фольксваген Туарег" и, набрав скорость, врезалась в автомобиль, принадлежащий ее супругу. Помимо иномарки пострадали еще три машины, припаркованные на этой же стоянке – "Фольксваген Поло", "Форд Фокус" и "ВАЗ-2108".

Больше всего в аварии получил повреждения "Фольксваген Поло" – он был буквально вдавлен в стену. Прибывшие на место ЧП сотрудники ГИБДД зафиксировали все имеющиеся повреждения. Против виновницы ДТП составили протокол по статье "Управление автомобилем в состоянии опьянения".

Теперь обиженная женщина может лишиться водительских прав. Кроме того, ей придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. В противном случае ее ожидает 15 суток административного ареста.