Строительство последнего этапа трассы "Таврида" подорожало на 6 миллиардов

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Volkswagen приостанавливает производство в России
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Вести.Hi-tech
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Шойгу в Сирии встретился с Асадом
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Вести-Москва
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Первый блок готов: строительство больницы идет рекордными темпами
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Вести.Регионы
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На Дальний Восток перебросят новейшие ракетные подводные крейсеры
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Вести.Наука
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